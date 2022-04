Championnat départemental UFOLEP cyclisme sur route Saint-Pastour, 15 mai 2022, Saint-Pastour.

Championnat départemental UFOLEP cyclisme sur route Saint-Pastour

2022-05-15 12:30:00 – 2022-05-15

Saint-Pastour Lot-et-Garonne Saint-Pastour

Le Cyclo Club Biassais a choisi Saint-Pastour pour le départ et l’arrivée des courses cyclo du championnat départemental UFOLEP 2022. Le parcours empruntera les routes de Saint Pierre de Caubel, Monbahus, Moulinet et Beaugas. Pour donner un coup de main, appelez Marc Gontier au 06 07 75 18 38 ou par mail asf.st.pastour@gmail.com.

Buvette et restauration sur place.

©APE St Pastour

