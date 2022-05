Championnat départemental d’escrime jeunes Gien, 21 mai 2022, Gien.

Championnat départemental d’escrime jeunes Gien

2022-05-21 – 2022-05-21

Gien Loiret

12 EUR Le championnat départemental des jeunes épéistes et sabreurs aura lieu le samedi 21 mai 2022 dans la salle Eric Srecki ( salle d’armes ) à Gien. ( buvette à disposition toute la journée )

INSCRIPTION :

Les épreuves sont ouvertes à tous les clubs du Loiret et aux clubs invités. Les engagements devront être faits sur l’extranet FFE pour les clubs du Loiret et par mail (odescrimegiennois@sfr.fr) pour les clubs invités, pour le mercredi 18 mai 2022 au plus tard.

Toute inscription implique l’acceptation du règlement.

Championnat départemental d’escrime jeunes

+33 6 20 45 82 61 https://sites.google.com/site/cercledescrimegiennois/Home

Le championnat départemental des jeunes épéistes et sabreurs aura lieu le samedi 21 mai 2022 dans la salle Eric Srecki ( salle d’armes ) à Gien. ( buvette à disposition toute la journée )

INSCRIPTION :

Les épreuves sont ouvertes à tous les clubs du Loiret et aux clubs invités. Les engagements devront être faits sur l’extranet FFE pour les clubs du Loiret et par mail (odescrimegiennois@sfr.fr) pour les clubs invités, pour le mercredi 18 mai 2022 au plus tard.

Toute inscription implique l’acceptation du règlement.

website Cercle d’Escrime Giennois

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-02 par