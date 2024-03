CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE VTT UNSS Clermont-l’Hérault, mercredi 6 mars 2024.

L’UNSS 34 organise, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Championnat départemental de VTT Scolaire, sélectif pour le Championnat Académique.

150 collégiens et lycéens sont attendus au Domaine départemental du Salagou pour les épreuves de trial, enduro et cross. Le classement final par équipe de 4 obligatoirement mixtes, se fera en prenant en compte les performances individuelles de chaque élève. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 09:00:00

fin : 2024-03-06 12:00:00

Domaine départemental du Salagou

D156 E5

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie sd034@unss.org

