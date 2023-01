CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TWIRLING Saint-Viaud Saint-Viaud Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TWIRLING
Base de loisirs Fernand Bouchereau Salle du lac
Saint-Viaud
Loire-Atlantique
2023-01-28

2023-01-28 – 2023-01-28

Championnat départemental de twirling
twirlingfrossay44@gmail.com
+33 6 83 73 91 52

