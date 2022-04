Championnat départemental de tir à l’arme ancienne – Les 23 et 24 avril Base de sports et loisirs des Quinze sols Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Championnat départemental de tir à l’arme ancienne – Les 23 et 24 avril Base de sports et loisirs des Quinze sols, 23 avril 2022, Blagnac. Championnat départemental de tir à l’arme ancienne – Les 23 et 24 avril

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Base de sports et loisirs des Quinze sols

Stand de tir des Quinze Sols Organisé par le Cible tir blagnacais Base de sports et loisirs des Quinze sols Zone de Loisirs des Quinze Sols, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

