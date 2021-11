Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Championnat Départemental de Gymnastique Rythmique Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Championnat Départemental de Gymnastique Rythmique Vitry-le-François, 14 novembre 2021, Vitry-le-François. Rue de la Glacière Gymnase Jean Bernard

2021-11-14 09:30:00 – 2021-11-14 13:30:00 Rue de la Glacière Gymnase Jean Bernard

Organisé par l'association La Champenoise. Des gymnastes évoluent avec un ruban, un ballon, une corde, des massues ou un cerceau. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. De 9h30 à 13h30. la-champenoise51@orange.fr http://www.marnegym.fr/

