2021-11-11 10:00:00 – 2021-11-11 Route de Mont-de-Marsan Lac de Clarens

Casteljaloux 47700 Matin : épreuves UFOLEP

départ à 10h le matin

11h : épreuve d’initiation pour les petits entre 5 et 10 ans. Après-midi départ FFC :

Ecoles de vélo : 13heure

Minimes-Cadets-juniors-féminines : 14heure 30

Route de Mont-de-Marsan Lac de Clarens Casteljaloux

