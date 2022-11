Championnat départemental de Cross Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Championnat départemental de Cross Aubigny-sur-Nère, 15 janvier 2023, Aubigny-sur-Nère. Championnat départemental de Cross

Avenue du Parc des Sports

2023-01-15 10:00:00

Cher Aubigny-sur-Nère OUVERT A TOUS ! Rendez-vous au Parc des Sports Joseph Morin. Les inscriptions (pas d’inscription sur place)

Pour les sapeurs pompiers : mlalvels@sdis18.fr

Pour les non licenciés : us.avord-secretariat@orange.fr

Pour les licenciés : http://www.comiteducher.athle.com AC Aubigny Argent Athlétisme en partenariat avec le Comité du Cher et les Sapeurs Pompiers du Cher organisent le Championnat départemental de Cross. mlalvels@sdis18.fr http://www.comiteducher.athle.com/ Comité du Cher

Aubigny-sur-Nère

