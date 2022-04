Championnat départemental de BMX Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Championnat départemental de BMX Chartres, 30 avril 2022, Chartres. Championnat départemental de BMX Chartres

2022-04-30 – 2022-04-30

Chartres Eure-et-Loir Samedi 30 avril au stade Jean Gallet de Chartres : championnat départemental de BMX. L’Eure-et-Loir compte 4 clubs de BMX (Chartres, Luisant, Nogent-le-Roi et Serazereux) et environ 400 licenciés. Chartres BMX, plus gros club cycliste d’Eure-et-Loir par le nombre de licenciés, n’enseigne que le BMX. Le club compte 215 licenciés et accueille les enfants dès 3 ans en section draisienne, puis Baby BMX dans son école labellisée École Française de Cyclisme par la FFC. Pilotes chartrains inscription toutes catégories sur :

https://forms.gle/JjBnUkfzF6D84vi79 200 pilotes toutes catégories des 4 clubs du département viendront pour tenter de décrocher le titre de champion ou championne départemental(e) de leur catégorie. bicrossclubchartres@gmail.com Samedi 30 avril au stade Jean Gallet de Chartres : championnat départemental de BMX. L’Eure-et-Loir compte 4 clubs de BMX (Chartres, Luisant, Nogent-le-Roi et Serazereux) et environ 400 licenciés. Chartres BMX, plus gros club cycliste d’Eure-et-Loir par le nombre de licenciés, n’enseigne que le BMX. Le club compte 215 licenciés et accueille les enfants dès 3 ans en section draisienne, puis Baby BMX dans son école labellisée École Française de Cyclisme par la FFC. Pilotes chartrains inscription toutes catégories sur :

https://forms.gle/JjBnUkfzF6D84vi79 facebook

Chartres

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Championnat départemental de BMX Chartres 2022-04-30 was last modified: by Championnat départemental de BMX Chartres Chartres 30 avril 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir