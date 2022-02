CHAMPIONNAT DEPARTEMENT GYMNASTIQUE Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

CHAMPIONNAT DEPARTEMENT GYMNASTIQUE Vittel, 19 mars 2022, Vittel. CHAMPIONNAT DEPARTEMENT GYMNASTIQUE Gymnase Le Pennec Centre de Préparation Omnisport Vittel

2022-03-19 – 2022-03-20 Gymnase Le Pennec Centre de Préparation Omnisport

Vittel Vosges 1 EUR Championnat départemental PERFORMANCE qualificatif pour le niveau régional puis national.

Garçons et filles srv.gymnastique@orange.fr +33 6 80 04 37 35 http://saintremygym.sportsregions.fr/ IMAGE GOOGLE

Gymnase Le Pennec Centre de Préparation Omnisport Vittel

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Gymnase Le Pennec Centre de Préparation Omnisport Ville Vittel lieuville Gymnase Le Pennec Centre de Préparation Omnisport Vittel Departement Vosges

Vittel Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel/

CHAMPIONNAT DEPARTEMENT GYMNASTIQUE Vittel 2022-03-19 was last modified: by CHAMPIONNAT DEPARTEMENT GYMNASTIQUE Vittel Vittel 19 mars 2022 Vittel Vosges

Vittel Vosges