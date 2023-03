Championnat deltaplane Salle polyvalente Doussard Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Doussard Catégories d’Évènement: Doussard

Haute-Savoie

Championnat deltaplane Salle polyvalente, 18 juin 2023, Doussard Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Doussard. Championnat deltaplane Route du Pont Monnet Salle polyvalente Doussard Haute-Savoie Salle polyvalente Route du Pont Monnet

2023-06-18 – 2023-06-21

Salle polyvalente Route du Pont Monnet

Doussard

Haute-Savoie Doussard En 2021 aux Sources du lac d’Annecy, le mois de juin est aérien ! Après la compétition de parapente, c’est au tour du championnat de deltaplane Open Annecy 2021 de prendre son envol ! Une centaine de pilotes s’affrontent au dessus du lac d’Annecy. accueil@sources-lac-annecy.com +33 4 50 44 60 24 Salle polyvalente Route du Pont Monnet Doussard

dernière mise à jour : 2023-03-01 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

Détails Catégories d’Évènement: Doussard, Haute-Savoie Autres Lieu Doussard Adresse Doussard Haute-Savoie Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Salle polyvalente Route du Pont Monnet Ville Doussard Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Doussard Departement Haute-Savoie Lieu Ville Salle polyvalente Route du Pont Monnet Doussard

Doussard Doussard Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Doussard Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/doussard office de tourisme des sources du lac d'annecy doussard/

Championnat deltaplane Salle polyvalente 2023-06-18 was last modified: by Championnat deltaplane Salle polyvalente Doussard 18 juin 2023 Doussard Haute-Savoie Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Route du Pont Monnet Salle polyvalente Doussard Haute-Savoie Salle polyvalente Doussard

Doussard Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Doussard Haute-Savoie