Championnat de Seine-Maritime —————————– du 27 au 28 novembre 2021 ————————- DIEPPE —— ### Tous ensemble pour la même passion Le Championnat de Seine-Maritime jeunes est composé de 14 tournois officiels distincts, par catégorie d’âge des petits-poussins (U8) aux juniors (U20) et mixtes ou féminins. Avec la participation de près de 120 jeunes compétiteurs, il est le tournoi le plus attendu de nos jeunes Seinomarins qui rêvent de se qualifier pour le championnat Régional et pourquoi pas décrocher une qualification au championnat de France jeunes. Toute l’équipe de l’Échiquier Dieppois est heureux d’accueillir ce championnat et mettra tout en œuvre pour vous donner les meilleurs conditions de jeux !!

Inscription sur le site de l’Echiquier Dieppois

