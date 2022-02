Championnat de voitures à pédales Place François Mitterrand (place du marché) Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Championnat de voitures à pédales Place François Mitterrand (place du marché), 22 mai 2022, Cenon. Championnat de voitures à pédales

Place François Mitterrand (place du marché), le dimanche 22 mai à 10:30

2h30 de course aux abords de la place François Mitterrand, où 25 petites voitures à pédales, colorées et leurs pilotes aguerris venus de toute la France tenteront de remporter l’étape Cenonnaise du championnat! Au programme: * dès 10h: visite des paddocks, essais 13h30: départ de la course et animations d’assos locales * 17h: arrivée * 17h30: Remise des récompenses

Gratuit; ouvert à tous

Colorées, déjantées, les voitures à pédales déboulent dans la ville à l’occasion de la 9ème édition du Championnat de voitures à pédales! Place François Mitterrand (place du marché) Place François Mitterrand 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Place François Mitterrand (place du marché) Adresse Place François Mitterrand 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Place François Mitterrand (place du marché) Cenon Departement Gironde

Place François Mitterrand (place du marché) Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Championnat de voitures à pédales Place François Mitterrand (place du marché) 2022-05-22 was last modified: by Championnat de voitures à pédales Place François Mitterrand (place du marché) Place François Mitterrand (place du marché) 22 mai 2022 Cenon Place François Mitterrand (place du marché) Cenon

Cenon Gironde