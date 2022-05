CHAMPIONNAT DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES Aurignac Aurignac Catégories d’évènement: 31420

2022-08-20 – 2022-08-21

CHAMPIONNAT DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES
2022-08-20 – 2022-08-21
Aurignac 31420

Au cours de cet évènement organisé par l'association Terre Mère, vous retrouverez un parcours de plusieurs cibles sur lequel s'affronteront les concurrents. Oserez-vous vous mesurer aux champions ?

contact@musee-aurignacien.com +33 5 61 90 90 72 http://www.musee-aurignacien.com/
Musée de l'aurignacien, aurignac

