CHAMPIONNAT DE TENNIS PAR ÉQUIPE La Plaine-sur-Mer, 26 février 2023, La Plaine-sur-Mer . CHAMPIONNAT DE TENNIS PAR ÉQUIPE Avenue des Sports Courts de Tennis La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Courts de Tennis Avenue des Sports

2023-02-26 09:00:00 – 2023-02-26 19:00:00

Loire-Atlantique Organisé par le TROPP 4 matchs en simple et 1 match en double. Championnat de tennis par équipe cv.gresle@orange.fr +33 6 08 78 58 34 http://www.tropp.fr/ Courts de Tennis Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer

