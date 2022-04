Championnat de stock-car Saint-Malo-de-Phily, 12 juin 2022, Saint-Malo-de-Phily.

Championnat de stock-car Saint-Malo-de-Phily

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Malo-de-Phily 35480 Saint-Malo-de-Phily

Le comité des fêtes de Saint Malo de Phily organise le 12 juin 2022 un championnat de l’ouest de stock-car sur le terrain du Pontmonvoisin, une centaine de pilotes sont engagés.Début de la course à 9h00, visibilité totale du circuit et spectacle assuré, restauration et buvette sur place.

alain.pavoine0086@orange.fr +33 6 30 83 25 17

