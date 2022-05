Championnat de Quilles du district Ségala Rignac Rignac Catégories d’évènement: Aveyron

Rignac

Championnat de Quilles du district Ségala Rignac, 29 mai 2022, Rignac. Championnat de Quilles du district Ségala Place du portail haut Rignac

2022-05-29 – 2022-05-29

Place du portail haut Rignac Aveyron Rignac Informations : Dominique Saurel 06.08.26.86.60

REPAS DE MIDI: Charcuterie – Escalope de veau d’Aveyron – Gratin de pâtes – Fromage – Glace – Vin / café

Repas sur réservation avant le 24/05: Marjorie Lacaze 06.77.05.00.73 De 8h00 à 19h00 au terrain de quilles de Rignac Informations : Dominique Saurel 06.08.26.86.60

REPAS DE MIDI: Charcuterie – Escalope de veau d’Aveyron – Gratin de pâtes – Fromage – Glace – Vin / café

Repas sur réservation avant le 24/05: Marjorie Lacaze 06.77.05.00.73 OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Place du portail haut Rignac

dernière mise à jour : 2022-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rignac Autres Lieu Rignac Adresse Place du portail haut Ville Rignac lieuville Place du portail haut Rignac

Rignac Rignac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rignac/

Championnat de Quilles du district Ségala Rignac 2022-05-29 was last modified: by Championnat de Quilles du district Ségala Rignac Rignac 29 mai 2022

Rignac