Herault EUR 10 50 Numéro 1 français dans la catégorie des welters, en boxe anglaise, Mohamed KANI fera son grand retour au FDI Stadium le samedi 11 mars pour remettre en jeu sa ceinture européenne !

Après un premier titre conquis le samedi 15 octobre dernier au FDI Stadium contre Yahya TLAOUZI, le boxeur montpelliérain sera cette fois-ci opposé à l’italien Pietro ROSSETTI pour le Championnat de l’Union Européenne Welters. 4 COMBATS AMATEURS ET 3 COMBATS PROFESSIONNELS

L’antre du Montpellier Handball se transformera pour une seconde fois en ring de boxe dans le cadre de cet événement organisé par MHB EVENTS. La filiale événementielle du MHB vous proposera un gala de dimension européenne pour un prix d’entrée à partir de 10 €. Le show débutera dès 18h00 avec pas moins de 4 combats amateurs et 3 combats professionnels. TOUT MONTPELLIER DERRIÈRE SON CHAMPION !

Nous vous attendons nombreux pour encourager le natif de Vauvert, licencié au Boxing Club Figuerolles. Triple champion de France et champion d'Europe dans la catégorie welters (mi-moyens 64-69kg), Mohamed KANI évoluera à domicile au FDI Stadium et tentera de conserver sa ceinture avec le soutien de son public ! En octobre dernier, il avait battu son adversaire par KO au sixième round, dans une salle surchauffée.

