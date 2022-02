Championnat de Ligue Pays de la Loire jeunes Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Championnat de Ligue Pays de la Loire jeunes Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer, 10 avril 2022, Mesquer. Championnat de Ligue Pays de la Loire jeunes

Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer, le dimanche 10 avril à 10:00

Régate de dériveur Optimist, RS Féva, Skiff des jeunes de 8ans à 22 ans. Régate sélective pour le championnat de France 2022 jeune. Régate de dériveur Optimist, RS Féva, Skiff des jeunes de 8ans à 22 ans. Régate sélective pour le championnat de France 2022 jeune. Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Adresse Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Championnat de Ligue Pays de la Loire jeunes Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer 2022-04-10 was last modified: by Championnat de Ligue Pays de la Loire jeunes Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer 10 avril 2022 Mesquer Pointe de Toul Ru 44420 Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique