Championnat de ligue : Motos, quads Fenioux Fenioux Fenioux Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Fenioux

Championnat de ligue : Motos, quads Fenioux, 12 mars 2023, Fenioux Fenioux. Championnat de ligue : Motos, quads Fenioux Deux-Sèvres

2023-03-12 – 2023-03-12 Fenioux

Deux-Sèvres Fenioux Championnat de ligue, endurance National organisé le 12 mars 2023 à Fenioux.

Matin : motos / Après-midi : quads

Les inscriptions sont ouvertes, on vous attend nombreux.

Engager vous pour l’ouverture du championnat de ligue pays de la Loire , sur un circuit très enduristique ou déjà deux épreuves du championnat de France cross country ont eu lieu . Championnat de ligue, endurance National organisé le 12 mars 2023 à Fenioux.

Matin : motos / Après-midi : quads

Les inscriptions sont ouvertes, on vous attend nombreux.

Engager vous pour l’ouverture du championnat de ligue pays de la Loire , sur un circuit très enduristique ou déjà deux épreuves du championnat de France cross country ont eu lieu . +33 6 16 76 71 41 Circuit Fenioux

Fenioux

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Fenioux Autres Lieu Fenioux Adresse Fenioux Deux-Sèvres Ville Fenioux Fenioux lieuville Fenioux Departement Deux-Sèvres

Fenioux Fenioux Fenioux Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenioux-fenioux/

Championnat de ligue : Motos, quads Fenioux 2023-03-12 was last modified: by Championnat de ligue : Motos, quads Fenioux Fenioux 12 mars 2023 Deux-Sèvres Fenioux Fenioux Deux-Sèvres

Fenioux Fenioux Deux-Sèvres