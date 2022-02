Championnat de ligue de trial Val en Vignes Val en Vignes Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Championnat de ligue de trial

Amateurs ou passionnés, ce championnat de ligue vous invite à (re)découvrir la pratique du Trial et à venir encourager les pilotes dans leur pratique. Une centaine de pilotes, répartis en plusieurs catégories (séniors, espoirs, vétérans, femmes) évolueront sur le site des Éboulis au bord de l'Argenton. Ils devront franchir des obstacles sur 10 zones à trois reprises et sans poser le pied à terre.

Val en Vignes, Deux-Sèvres
2022-05-15
Moto Club de Massais

