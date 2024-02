Championnat de ligue de trial Val en Vignes, dimanche 2 juin 2024.

Amateurs ou passionnés, ce championnat de ligue vous invite à (re)découvrir la pratique du Trial et à venir encourager les pilotes dans leur pratique. Une centaine de pilotes, répartis en plusieurs catégories (séniors, espoirs, vétérans, femmes) évolueront sur le site des Éboulis au bord de l’Argenton. Ils devront franchir des obstacles sur 10 zones à trois reprises et sans poser le pied à terre. .

La Vallée

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine motoclubdemassais@gmail.com

