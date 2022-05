Championnat de ligue d’Aquitaine de CO pédestre Lit-et-Mixe, 25 juin 2022, Lit-et-Mixe.

Championnat de ligue d’Aquitaine de CO pédestre Lit-et-Mixe

2022-06-25 – 2022-06-26

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe

Samedi course moyenne distance, ouverte même aux non licenciés et à ceux qui souhaitent s’initier à la CO moyennant l’achat d’une licence à la journée de 3€ ou 4€. Dimanche Championnat de ligue longue distance (pédestre)

+33 6 78 20 64 49

CLNT

Lit-et-Mixe

