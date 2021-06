Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Championnat de Galoche Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Championnat de Galoche Loctudy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Loctudy. Championnat de Galoche 2021-07-10 13:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 rue Ar Poul Gleut Vian Centre Culturel – Galochodrome

Loctudy Finistère Jeu de palets d’attaque et de défense. +33 7 83 38 77 78 Jeu de palets d’attaque et de défense. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Loctudy Adresse rue Ar Poul Gleut Vian Centre Culturel - Galochodrome Ville Loctudy lieuville 47.82804#-4.17171