Championnat de France VTT Plœuc-L’Hermitage Plœuc-L'Hermitage Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plœuc-L'Hermitage

Championnat de France VTT Plœuc-L’Hermitage, 30 juin 2022, Plœuc-L'Hermitage. Championnat de France VTT Plœuc-L’Hermitage

2022-06-30 09:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

Plœuc-L’Hermitage Côtes d’Armor Plœuc-L’Hermitage Venez applaudir l’élite du VTT français sur le site exceptionnel de la Côte des Halles.

Des compétitions mais aussi des animations, de quoi ravir petits et grands. evenementploeuc@ploeuclhermitage.bzh +33 2 96 64 22 00 https://www.ploeuclhermitage.bzh/ Venez applaudir l’élite du VTT français sur le site exceptionnel de la Côte des Halles.

Des compétitions mais aussi des animations, de quoi ravir petits et grands. Plœuc-L’Hermitage

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plœuc-L'Hermitage Autres Lieu Plœuc-L'Hermitage Adresse Ville Plœuc-L'Hermitage lieuville Plœuc-L'Hermitage Departement Côtes d'Armor

Plœuc-L'Hermitage Plœuc-L'Hermitage Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploeuc-lhermitage/

Championnat de France VTT Plœuc-L’Hermitage 2022-06-30 was last modified: by Championnat de France VTT Plœuc-L’Hermitage Plœuc-L'Hermitage 30 juin 2022 Côtes-d’Armor Plœuc-L'Hermitage

Plœuc-L'Hermitage Côtes d'Armor