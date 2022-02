Championnat de France UNSS Ultimate Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Championnat de France UNSS Ultimate Bellerive-sur-Allier, 16 mai 2022, Bellerive-sur-Allier. Championnat de France UNSS Ultimate Route du Pont de l’Europe Centre Omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier

2022-05-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-20 16:00:00 16:00:00 Route du Pont de l’Europe Centre Omnisports de Vichy

Bellerive-sur-Allier Allier Championnat de France UNSS Ultimate Collèges et Lycées (sport collectif de gagne terrain avec un freesbee). Équipes mixtes avec auto-arbitrage. sd003@unss.org +33 6 29 82 65 86 https://www.unss.org/ Route du Pont de l’Europe Centre Omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier

Détails Catégories d'évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier

