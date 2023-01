Championnat de France UNSS de Hand Ball Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Destinations - Office de tourisme Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Championnat de France UNSS de Hand Ball Bourg-en-Bresse, 29 mars 2023, Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Destinations - Office de tourisme Bourg-en-Bresse. Championnat de France UNSS de Hand Ball Gymnase Gabriel Voisin Gymnase de la Croix-Blanche Bourg-en-Bresse Ain Gymnase de la Croix-Blanche Gymnase Gabriel Voisin

2023-03-29 08:00:00 08:00:00 – 2023-03-30 17:00:00 17:00:00

Ain Bourg-en-Bresse Le championnat de France UNSS de hand Ball regroupe les 8 meilleures équipes scolaires nationales de la catégorie lycée garçons pour 2 jours de rencontres et attribuer le titre de Champion de France 2023 sd001@unss.org +33 6 40 72 52 26 Gymnase de la Croix-Blanche Gymnase Gabriel Voisin Bourg-en-Bresse

