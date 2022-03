Championnat de France Twirling Complexe sportif Vauquelin Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Seine-Maritime

Championnat de France Twirling Complexe sportif Vauquelin, 27 mars 2022, Maromme. Championnat de France Twirling

Complexe sportif Vauquelin, le dimanche 27 mars à 10:00

Dimanche 27 mars, Maromme accueille le championnat de France de Twirling au complexe sportif Paul Vauquelin.

5€ pour les adultes, 2,50€ pour les enfants de moins de 12 ans

Championnat de France de Twirling à Maromme le 27 mars 2022 Complexe sportif Vauquelin Rue Ernest Danet Maromme Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maromme, Seine-Maritime Autres Lieu Complexe sportif Vauquelin Adresse Rue Ernest Danet Ville Maromme lieuville Complexe sportif Vauquelin Maromme Departement Seine-Maritime

Complexe sportif Vauquelin Maromme Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maromme/

Championnat de France Twirling Complexe sportif Vauquelin 2022-03-27 was last modified: by Championnat de France Twirling Complexe sportif Vauquelin Complexe sportif Vauquelin 27 mars 2022 Complexe sportif Vauquelin Maromme Maromme

Maromme Seine-Maritime