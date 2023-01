Championnat de France Roller Derby Tarbes, 28 janvier 2023, Tarbes .

Championnat de France Roller Derby

2023-01-28 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-29 18:30:00 18:30:00

Les Full Metal Punkettes, l’équipe de roller derby de Tarbes, sont heureuses d’accueillir l’étape 1 du championnat de France nationale 2.

Six équipes du sud-ouest sont au rendez-vous pour s’affronter sur la piste : Anglet, Bayonne, Pibrac, Bordeaux, Albi et Tarbes.

AU PROGRAMME :

SAMEDI 28 JANVIER

10h : Tarbes VS Pibrac

12h30 : Anglet VS Albi

15h : Tarbes VS Bayonne

17h30 : Bordeaux VS Pibrac

DIMANCHE 29 JANVIER

9h30 : Bayonne VS Anglet

12h : Tarbes VS Albi

14h30 : Bayonne VS Bordeaux

17h : Pibrac VS Anglet

RESTAURATION sur place

avec les Food trucks Le Bistrot de James, La petite vadrouille et la Cuisine de yas ainsi que notre fidèle sponsor la brasserie Kalon Cor.

ANIMATIONS

tout au long du week-end ainsi qu’une tombola pour tenter de remporter de nombreux lots tels que des entrées au Pic du Midi ou au Zoo d’Asson.

Le Roller derby, késako ?

Nous vous parlons de championnat de roller derby, mais vous vous demandez peut-être ce que cela peut bien être ?

Ce sport est initialement né aux États-Unis et a fait son apparition en Europe dans les années 2000. Pour résumer, le roller derby est un sport de contact se pratiquant en patins à roulettes sur une piste de forme ovale, le but du jeu étant pour l’une des joueuses de réussir à dépasser en un laps de temps donné les joueuses adverses sans se faire sortir de la piste.

Mais le meilleur moyen de comprendre est de venir nous encourager !

