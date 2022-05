Championnat de France piste 1/8° Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne Circuit de Chauvan Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne Saint-Priest-Taurion Samedi 14 et dimanche 15 mai au circuit de Chauvan à Saint-Priest-Taurion. Entrée gratuite. LMRC : 05 55 30 71 29. Championnat de France piste 1/8° thermique et électrique. Le LMRC (Limousin Mini Racing Car) est un club d’Auto RC situé en Haute Vienne accepte toutes les échelles et motorisations (Piste et Tout Terrain). Samedi 14 et dimanche 15 mai au circuit de Chauvan à Saint-Priest-Taurion. Entrée gratuite. LMRC : 05 55 30 71 29. Circuit de Chauvan Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion

