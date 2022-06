Championnat de France paracyclisme Ploërmel, 11 juin 2022, Ploërmel.

Pour la première fois, le club handisport pays de Ploërmel organise le championnat de France de paracyclisme sur un circuit très roulant de 5,2km entre la zone du bois vert et la Couardière à Ploërmel. Cette manifestation est parrainé par le champion du monde et paralympique Dorian Foulon.

Samedi 11 juin (Course en ligne) :

– 08h30 : Départ MH4 et MH5 pour 10 boucles soit 50.4 kms .

– 08h32 : Départ H1 , H2 , WH et tricycles pour 8 boucles soit 41.9 kms .

– 10h15 : Départ MH3 pour 10 boucles soit 50.4 kms .

– 14h00 : Départ des tandems pour 14 boucles soit 73.3 kms .

– 16h00 : Départ C4 , C5 et sourds pour 14 boucles soit 73.3 kms + départ C1 , C2 , C3 et WC pour 11 boucles soit 57.6 kms .

– 18h00 : Protocole des récompenses

Dimanche 12 juin (Contre la montre) :

Départs toute les minutes .Départs toute les minutes .

– 08h15 : Départ des solos puis tandems pour 4 boucles soit 20.9 kms .

Pause de 10 min .

Handbikes et tricycles pour 3 boucles soit 15.7 kms .

+33 6 22 66 43 13 https://www.facebook.com/HandisportPaysdePloermel

