Championnat de France para natation adaptée Stade Aquatique Rue des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 13:00:00 13:00:00

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier Cette manifestation nationale aussi ouverte aux sportifs de l’internationale est une compétition permettant d’acquérir le titre de champion de France en Para natation adaptée pour les sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique. m.chassagnol.cdsa0363@gmail.com +33 6 33 16 01 84 Stade Aquatique Rue des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier

