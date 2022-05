CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA JUDO ADAPTÉ Mèze, 3 juin 2022, Mèze.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA JUDO ADAPTÉ Mèze

2022-06-03 08:00:00 – 2022-06-03 20:00:00

Mèze Hérault Mèze

La Palestre Club Omnisports Sétois organise, sous l’égide du Comité de l’Hérault et de la Fédération Française du Sport Adapté, avec le concours de la Ville de Méze, du Ministère Chargé des Sports, de l’Agence Nationale du Sport, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Championnat de France Para Judo Adapté.

Cette compétition est ouverte aux catégories moins de 16 ans, moins de 18 ans, de 18 à 34 ans, de 35 à 43 ans et aux 44 ans et plus, femmes et hommes.

La salle Bernard-Jeu accueille 225 judokas venus de tout l’hexagone au cours de deux journées.

Programme :

Vendredi 3 juin

De 14h00 à 18h00 Accueil des délégations et pesée

De 18h15 à 19h00 Réunion des entraîneurs

18h15 Cérémonie d’ouverture

Samedi 4 juin

8h00 Ouverture des échauffements

De 9h00 à 12h00 Épreuves CD et BC

De 14h00 à 18h00 Épreuves AB et BC

Les podiums se dérouleront tout au long du championnat.

