Pyrénées-Orientales

le dimanche 14 novembre à 08:30

La #teamradis en Or lors du championnat régional s’est qualifiée pour le Championnat de France Seniors 1D par équipes masculines, le 14 novembre prochain à Perpignan. Seule équipe de Gironde qualifiée, elle représentera Bègles au plus haut niveau français en Judo. Championnat de France 1D équipe Judo Parc des expositions perpignan Av. du Palais des Expositions, 66000 Perpignan Perpignan Bas Vernet Pyrénées-Orientales

2021-11-14T08:30:00 2021-11-14T19:30:00

