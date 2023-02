Championnat de France main nue pro Trinquet Jean-Pierre Ourkhia Arcangues Arcangues Catégories d’Évènement: Arcangues

Pyrénées-Atlantiques

Championnat de France main nue pro Trinquet Jean-Pierre Ourkhia, 12 mars 2023, Arcangues Arcangues. Championnat de France main nue pro 351 route du Trinquet Trinquet Jean-Pierre Ourkhia Arcangues Pyrénées-Atlantiques Trinquet Jean-Pierre Ourkhia 351 route du Trinquet

2023-03-12 – 2023-03-12

Trinquet Jean-Pierre Ourkhia 351 route du Trinquet

Arcangues

Pyrénées-Atlantiques Arcangues Groupe A : 11h : Maiz – Sanchez contre Ospital – Guichandut

Groupe B : 16h : Inchauspe – Iturbe contre Heguy – Ugarte

Groupe A : 17h : Olçomendy – Lambert contre Darmendrail – Saint-Paul Groupe A : 11h : Maiz – Sanchez contre Ospital – Guichandut

Groupe B : 16h : Inchauspe – Iturbe contre Heguy – Ugarte

Groupe A : 17h : Olçomendy – Lambert contre Darmendrail – Saint-Paul +33 5 59 43 09 64 Fédération Française de Pelote Basque FFPB

Trinquet Jean-Pierre Ourkhia 351 route du Trinquet Arcangues

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Arcangues, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arcangues Adresse Arcangues Pyrénées-Atlantiques Trinquet Jean-Pierre Ourkhia 351 route du Trinquet Ville Arcangues Arcangues lieuville Trinquet Jean-Pierre Ourkhia 351 route du Trinquet Arcangues Departement Pyrénées-Atlantiques

Arcangues Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcangues arcangues/

Championnat de France main nue pro Trinquet Jean-Pierre Ourkhia 2023-03-12 was last modified: by Championnat de France main nue pro Trinquet Jean-Pierre Ourkhia Arcangues 12 mars 2023 351 route du Trinquet Trinquet Jean-Pierre Ourkhia Arcangues Pyrénées-Atlantiques Arcangues Pyrénées-Atlantiques Trinquet Jean-Pierre Ourkhia Arcangues

Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques