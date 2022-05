Championnat de France Junior de Touch Rugby Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Championnat de France Junior de Touch Rugby Bellerive-sur-Allier, 21 mai 2022, Bellerive-sur-Allier. Championnat de France Junior de Touch Rugby Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy Bellerive-sur-Allier

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier Le SuperTouch Académies est le championnat de France des écoles de touch rugby. Pratiqué en équipes mixtes, trois catégories seront présentes à Vichy : U15, U12 et pour la première fois U9 !

Possibilité d’ateliers d’initiation au touch rugby sur place presse@touchfrance.fr Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy Bellerive-sur-Allier

