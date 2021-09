Caen Caen Caen, Calvados Championnat de France Inshore Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Championnat de France Inshore Caen, 4 septembre 2021, Caen. Championnat de France Inshore 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-05 19:00:00 19:00:00

Caen Calvados Comme chaque année les meilleurs compétiteurs de vitesse et d’endurance viennent s’affronter sur la bassin de Calix.

Des bateaux de compétitions qui s’affrontent à près de 200km/h sur le canal de Caen , devant des milliers de spectateurs, l’événement du Caen Nautic Club sera une nouvelle fois spectaculaire !

Plus de détails sur le site du Caen Nautic Club.

