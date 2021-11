Saint-Martin-en-Campagne Salle René Cassin Saint-Martin-en-Campagne, Seine-Maritime Championnat de France individuel féminin des rapides Salle René Cassin Saint-Martin-en-Campagne Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Campagne

Championnat de France individuel féminin des rapides Salle René Cassin, 12 décembre 2021, Saint-Martin-en-Campagne. Championnat de France individuel féminin des rapides

Salle René Cassin, le dimanche 12 décembre à 09:00

L’échiquier Petit Caux accueille le championnat de France individuel Féminin des rapides. ​ 7 r. – 15′ + 5spc – Lieu: Rue Val des Comtes salle Rene Cassin Face la Mairie st Martin en Campagne – Insc.: 10 €/5 € – Rens.: Deregnaucourt Sandrine 06 32 18 36 84 Arbitre 06 70 19 66 79 Trophée Championne départementale Prix selon le nombre de participantes Inscription via le mail [gatdere@wanadoo.fr](mailto:gatdere@wanadoo.fr) Pas d’inscription sur place. Paiement de préférence par virement bancaire FR76 1830 6000 4736 1067 8635 003

