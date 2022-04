Championnat de France Handisport Vétérans et jeunes Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal Catégories d’évènement: Calvados

Cormelles-le-Royal

Championnat de France Handisport Vétérans et jeunes Cormelles-le-Royal, 23 avril 2022, Cormelles-le-Royal. Championnat de France Handisport Vétérans et jeunes Halle des sports 4 Rue de la Pagnolee Cormelles-le-Royal

2022-04-23 – 2022-04-24 Halle des sports 4 Rue de la Pagnolee

Cormelles-le-Royal Calvados Cormelles-le-Royal Compétition nationale de Tennis de Table qui se déroulera à la Halle des Sports à Cormelles le Royal. Les meilleurs Pongistes français vont se rencontrer pour remporter le titre de

Champion de France. Buvette et Restauration sur place. Compétition nationale de Tennis de Table qui se déroulera à la Halle des Sports à Cormelles le Royal. Les meilleurs Pongistes français vont se rencontrer pour remporter le titre de

Champion de France. Buvette et Restauration sur place. freddy.courieut@gmail.com +33 6 85 91 94 94 http://ascormellestt.com/ Compétition nationale de Tennis de Table qui se déroulera à la Halle des Sports à Cormelles le Royal. Les meilleurs Pongistes français vont se rencontrer pour remporter le titre de

Champion de France. Buvette et Restauration sur place. Halle des sports 4 Rue de la Pagnolee Cormelles-le-Royal

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cormelles-le-Royal Autres Lieu Cormelles-le-Royal Adresse Halle des sports 4 Rue de la Pagnolee Ville Cormelles-le-Royal lieuville Halle des sports 4 Rue de la Pagnolee Cormelles-le-Royal Departement Calvados

Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cormelles-le-royal/

Championnat de France Handisport Vétérans et jeunes Cormelles-le-Royal 2022-04-23 was last modified: by Championnat de France Handisport Vétérans et jeunes Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal 23 avril 2022 Calvados Cormelles-le-Royal

Cormelles-le-Royal Calvados