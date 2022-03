Championnat de France Handisport Montgenèvre Montgenèvre Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Montgenèvre

Championnat de France Handisport Montgenèvre, 25 mars 2022, Montgenèvre. Championnat de France Handisport Stade de Slalom Front de neige Montgenèvre

2022-03-25 – 2022-03-27 Stade de Slalom Front de neige

Montgenèvre Hautes-Alpes Montgenèvre EUR 15 Montgenèvre accueille les Championnats de France 2022 Handisport.

Championnats de France de ski alpin, de ski nordique et de snowboard. accueil@montgenevre.com +33 4 92 21 52 52 https://montgenevre.com/ Stade de Slalom Front de neige Montgenèvre

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de Tourisme de Montgenèvre

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Montgenèvre Autres Lieu Montgenèvre Adresse Stade de Slalom Front de neige Ville Montgenèvre lieuville Stade de Slalom Front de neige Montgenèvre Departement Hautes-Alpes

Montgenèvre Montgenèvre Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgenevre/

Championnat de France Handisport Montgenèvre 2022-03-25 was last modified: by Championnat de France Handisport Montgenèvre Montgenèvre 25 mars 2022 Hautes-Alpes Montgenèvre

Montgenèvre Hautes-Alpes