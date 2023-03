Championnat de France Gymnastique Rythmique Ainterexpo Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Championnat de France Gymnastique Rythmique Ainterexpo, 1 mai 2023, Bourg-en-Bresse . Championnat de France Gymnastique Rythmique 25 avenue du Maréchal Juin Ainterexpo Bourg-en-Bresse Ain Ainterexpo 25 avenue du Maréchal Juin

2023-05-01 13:30:00 – 2023-05-13 21:15:00

Ainterexpo 25 avenue du Maréchal Juin

Bourg-en-Bresse

Ain EUR Le Trophée Fédéral des Ensembles est un championnat de France de la Fédération Française de Gymnastique Rythmique des catégories Fédéral B et C regroupant les meilleurs ensembles sélectionnés parmi les grandes régions cdgrbourg@gmail.com +33 7 81 12 52 00 https://www.grbourgenbresse.fr/ Ainterexpo 25 avenue du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse

