Championnat de France Funboard Slalom, 30 avril 2021-30 avril 2021, Marignane.

Championnat de France Funboard Slalom 2021-04-30 – 2021-05-02

Marignane 13700

Depuis plusieurs années maintenant, le Club Nautique Marignanais organise en partenariat avec l’Association Française de Funboard et la Fédération Française de Voile, une étape du Championnat de France Slalom « BRET’S Funboard Tour AFF ».



Un beau spectacle est assuré, plage du Jaï, riche en émotions et en rebondissements !



Pour information : le funboard est le cousin de la planche à voile. Il en possède toutes les caractéristiques mais on lui a retiré la dérive.

C’est un support très rapide capable de dépasser largement un catamaran malgré sa petite taille.

Cette année, à la mémoire de Jamaïne Carlotti, aura lieu, sur le spot mythique du Jaï, une étape du Championnat de France Slalom « BRET’S Funboard Tour AFF ».

Espérons que les vents soient de la partie

Une manifestation à ne pas manquer !

base@cnmarignanais.fr +33 4 42 09 02 18

Cette année, à la mémoire de Jamaïne Carlotti, aura lieu, sur le spot mythique du Jaï, une étape du Championnat de France Slalom « BRET’S Funboard Tour AFF ».

Espérons que les vents soient de la partie

Une manifestation à ne pas manquer !

Depuis plusieurs années maintenant, le Club Nautique Marignanais organise en partenariat avec l’Association Française de Funboard et la Fédération Française de Voile, une étape du Championnat de France Slalom « BRET’S Funboard Tour AFF ».



Un beau spectacle est assuré, plage du Jaï, riche en émotions et en rebondissements !



Pour information : le funboard est le cousin de la planche à voile. Il en possède toutes les caractéristiques mais on lui a retiré la dérive.

C’est un support très rapide capable de dépasser largement un catamaran malgré sa petite taille.