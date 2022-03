CHAMPIONNAT DE FRANCE FFD BREAKING – QUALIFICATION REGION OCCITANIE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Breaking (discipline olympique JOP 2024) Championnat de France FFD-

Qualification Région Occitanie Une compétition dans le rythme et la bonne humeur! Organisé par la Fédération Française de Danse (comité régional Occitanie) en partenariat avec l’association Dimension 34 Agde, avec le soutien de la Ville d’Agde et dans le cadre du label “Terre de Jeux 2024”. De vrais performers dans l’équipe de Dimension 34 comme Lindsay Hamada (et d’autres tout aussi méritants) qui fera partie du dispositif “Ambassadeur du Sport de la Ville d’Agde” mis en place par notre commune. Participation de nombreuses équipes de haut niveau, Battle (catégories Bgirl -de 16 ans, + de 16 ans ; Bboy – de 16 ans, + de 16 ans). Les vainqueurs seront qualifiés pour le top 8 de l’inter-régional qui se tiendra à Montpellier dans le cadre du FISE (25 au 29 mai). >DJ : Taj-Mahal/Speaker : BK

Compétition de Breaking, organisée par la Fédération Française de Danse (comité régional Occitanie) en partenariat avec l'association Dimension 34 Agde, avec le soutien de la Ville d'Agde et dans le cadre du label "Terre de Jeux 2024". d34crew@hotmail.fr +33 6 24 71 73 65

