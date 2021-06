Pornichet Pornichet 44380, Pornichet CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR MATCH RACE Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: 44380

Pornichet

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR MATCH RACE Pornichet, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pornichet. CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR MATCH RACE 2021-06-26 – 2021-06-27

Pornichet 44380 Pornichet Venez assister aux démonstrations de nos jeunes talents et futurs espoirs de la voile française en duel 1 contre 1 visible depuis les jetées du port de plaisance contact@apcc-voilesportive.com http://www.apccvoilesportive.com/ Venez assister aux démonstrations de nos jeunes talents et futurs espoirs de la voile française en duel 1 contre 1 visible depuis les jetées du port de plaisance

Détails Catégories d’évènement: 44380, Pornichet Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornichet Adresse Ville Pornichet lieuville 47.25781#-2.3484