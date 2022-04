Championnat de France Enduro VTT – VTTAE Accous, 7 mai 2022, Accous.

Championnat de France Enduro VTT – VTTAE Accous

2022-05-07 – 2022-05-08

Accous Pyrénées-Atlantiques Accous

EUR 0 0 Epreuves inédites avec les meilleurs du circuit VTT en France, du spectacle pour les amateurs de VTT mais de l’animation aussi autour de cet événement : salon du VTT show BMX et initiation BMX , VTT trial démonstration et initiation, mur d’escalade pour les enfants avec un moniteur, musique, stands de produits fermiers, buvette, et dans le village ne pas manquer Ludopia (espace ludique), la fôret farfelue, le skate Parc, et les randonnées de proximité .

Epreuves inédites avec les meilleurs du circuit VTT en France, du spectacle pour les amateurs de VTT mais de l’animation aussi autour de cet événement : salon du VTT show BMX et initiation BMX , VTT trial démonstration et initiation, mur d’escalade pour les enfants avec un moniteur, musique, stands de produits fermiers, buvette, et dans le village ne pas manquer Ludopia (espace ludique), la fôret farfelue, le skate Parc, et les randonnées de proximité .

Epreuves inédites avec les meilleurs du circuit VTT en France, du spectacle pour les amateurs de VTT mais de l’animation aussi autour de cet événement : salon du VTT show BMX et initiation BMX , VTT trial démonstration et initiation, mur d’escalade pour les enfants avec un moniteur, musique, stands de produits fermiers, buvette, et dans le village ne pas manquer Ludopia (espace ludique), la fôret farfelue, le skate Parc, et les randonnées de proximité .

Accous VTT

Accous

dernière mise à jour : 2022-04-04 par