Taupont Morbihan Taupont Près de 350 pilotes sont attendus à Taupont pour le championnat de France d’Enduro moto à l’ancienne. Tandis que les liaisons (140km) auront lieu dans la campagne environnante, les spéciales chronométrées se dérouleront à proximité du bourg, entre bois et prairie. Toutes les motos seront antérieures à 1996. Discipline de moto tout terrain de régularité et d’endurance, l’enduro de moto ancienne adapte le parcours sur des terrains moins exigeants pour les machines.

