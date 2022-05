Championnat de france élite d’athlétisme Caen Caen Catégories d’évènement: 14000

Caen 14000 Caen accueille pour la première fois les championnats de France élite d’athéltisme.

Les meilleurs athlètes français vous donnent donc rendez-vous au Stade Hélitas pour 3 jours de compétition. Quelques semaines avant les championnats du monde aux Etats-Unis, ce rendez-vous sera l’occasion pour les plus grandes stars de l’hexagone de s’y préparer en brillant sur les terres normandes.

