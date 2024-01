Championnat de France Elite 24 MX Tour. Lacapelle-Marival, samedi 24 février 2024.

Championnat de France Elite 24 MX Tour. Lacapelle-Marival Lot

Les 24 et 25 février, se déroulera sur le circuit »Georges Filhol » à

Lacapelle-Marival, l’ouverture du championnat de France Elite 24 MX

Tour.

Samedi début de la journée à 9h entraînements, qualifications et deux manches pour les espoirs 85cc, entraînements et qualifications junior.

Fin de la journée 18h

Dimanche: début de journée à 8h entraînements, qualifications et deux manches pour les Elite MX2 et Elite MX1, deux manches pour les juniors

Fin de la journée 18h30

Pas de tarif pour le dimanche seul (billet pour le samedi et le dimanche) EUR.

Terrain de moto-cross

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie secretariat@motoclub-lacapelle.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00



L’événement Championnat de France Elite 24 MX Tour. Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Lacapelle Marival