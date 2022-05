Championnat de France du Percheron, 23 septembre 2022, .

Championnat de France du Percheron

2022-09-23 – 2022-09-25

Le must de tous les événements du Pin est évidemment le concours national du Percheron! L’Âme du Haras vibre pour les consécrations suprêmes de la meilleure femelle et du plus beau mâle. Un événement incontournable, odeurs de grillades, senteurs d’amitiés et de vrai! Authenticité absolue autour de ce percheron dont l’origine est bien locale. Du Japon à la Roumanie, de l’Angleterre à l’Australie..tout le monde s’y presse et ce n’est pas pour rien! Accès gratuit.

info@harasnationaldupin.fr +33 2 37 52 00 43 http://www.haras-national-du-pin.com/

