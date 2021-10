Championnat de France du chien de travail “Ring” Pauillac, 23 octobre 2021, Pauillac.

Championnat de France du chien de travail “Ring” 2021-10-23 – 2021-10-24 stade Gustave Bonnefous (stade de rugby) 1 Allées Marines

Pauillac Gironde

EUR 5 Venez découvrir le sport canin dénommé le ring, au travers de nombreuses épreuves qui se dérouleront tout au long du week-end, les 23 et 24 octobre. Ces exercices comprennent notamment l’escalade de palissade, divers sauts et attaques, de la garde d’objets,…

Cet événement vous est proposé par la centrale canine, la commission d’utilisation nationale chiens de berger et de garde et la société canine de la Gironde, en partenariat avec Royal Canin et la ville de Pauillac.

+33 6 07 24 89 92

Mouvement pour le Ring

